Secret story 2024 - La stratégie d'Alexis, Cameron et Kelyan dévoilée au grand jour

Suite à l'annonce de la nomination de Zoé, Kelyan et Alexis décident de réunir le clan des filles pour leur expliquer leur intention de vote, qui n'ira pas dans leur sens. Très remontées, Justine, Charlène et Francesca tombent de haut face à cette trahison. Malheureusement, cela risque de se retourner contre Alexis...Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 15 mai

