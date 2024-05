Secret Story 2024 - La stratégie de Lou pour éloigner les Habitants de son secret

Depuis le début de l'aventure, Lou et Léo sont déterminés à garder leur secret le plus longtemps possible, quitte à imaginer le plus de stratégie possible. Et si une troisième personne entrait en jeu pour éloigner un maximum les Habitants de leur secret commun ? Extrait de la Secret Story 2024 – La quotidienne du 27 avril

