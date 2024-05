Secret story 2024 - La stratégie du clan des 4 va-t-elle aboutir ?

La veille des nominations, le clan des 4 décide de mettre en place une stratégie pour faire changer les votes d'Alexis et de son équipe. L'objectif est simple : lui faire croire qu'il sera nommé avec deux des élastiques, l'obligeant à nommer quelqu'un de moins fort avec lui. Malheureusement pour eux, Alexis n'est pas dupe, et semble voir clair dans leur jeu... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 07 mai

