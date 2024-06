Secret Story 2024 - La Voix a trouvé de nouveaux voleurs

La Voix explique séparément à Lou, Léo et Alexis qu'ils vont pouvoir voler les pièces des voleurs de la Maison, Maxence et Perrine, qui n'ont désormais plus de valeur pour eux. Chacun pense être le nouveau voleur de pièces, alors qu'ils sont 3 à avoir la même mission secrète. La scène est à mourir de rire : les 3 fouillent dans le dressing en même temps ! Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 14 juin

