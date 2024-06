Secret Story 2024 - La Voix annonce une double élimination

Cette semaine, 4 Habitants vont risquer l'élimination. Hier, chacun a dû nommer un Habitant de sa propre Maison : Charlène et Kelyan ont été désignés. Aujourd'hui, ils vont devoir nommer un Habitant de l'autre Maison. La séparation devient de plus en plus compliquée pour les Habitants qui veulent à tout prix éviter l'élimination pour espérer revoir ceux de l'autre côté du mur ! Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 30 mai