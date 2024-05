Secret story 2024 - La Voix offre le buzz illimité !

Aujourd'hui la Voix offre l'occasion aux habitants de découvrir le secret commun et de buzzer de manière illimitée et gratuite ! Pour cacher leur avantage, Zoé et Maxence doivent prétendre aux yeux de tous qu'ils ne le connaisse pas... Alors forcément, quand les buzz sont illimités, les Habitants buzzent des secrets plus ou moins proches du secret commun... Qui finira par le découvrir ? Extrait de la Secret Story 2024 – La quotidienne du 26 avril