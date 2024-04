Secret Story 2024 - L’After du 27 avril 2024

Pour ce premier after Chsirtophe Beaugrand est accompagné d'invité de marque ! Benoît Dubois le candidat iconique de la Saison 4 de Secret Story et Anaïs qui a joué Justine pendant la soirée d'ouverture des Habitants. Évidemment, ils sont rejoints par Bruno le premier éliminé de la saison Secret Story 2024. Ils vont tous revenir sur son aventure et vous proposer des images inédites. L'After du 26 avril 2024

