Secret story 2024 - L’After du 3 mai 2024

Pour ce second after, Christophe Beaugrand est accompagné d'invités de taille ! Xavier, finaliste de la saison 1 et Benoît Dubois le grand gagnant de la Saison 4 de Secret Story. Evidemment, ils sont rejoints par Maxime, le second éliminé de la saison de Secret Story 2024. Ils vont tous revenir sur son aventure et vous proposer des images exclusives. L'After du 3 mai 2024

En savoir plus sur Christophe Beaugrand