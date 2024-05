Secret Story 2024 - "Laisse moi t'aimer"

Nommés l'un et l'autre avec Maxime, Lou et Maxence cherchent à profiter de ce qui pourrait être leurs derniers instants dans la Maison ensemble. Le coup de foudre amical a été immédiat entre eux. Dans l'humour, l'énergie, les danses... mais aussi les chansons ! Maxence prépare alors sa plus belle voix pour une interprétation, à sa manière, de "Laisse moi t'aimer" de Mike Brant. Et finit même sur une danse avec celle qui considère "sa petite sœur" dans l'aventure.

