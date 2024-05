Secret Story 2024 - L'alarme feinte un Habitant et retentit deux fois pour...

Depuis la soirée rouge, la Voix est d'humeur joueuse. Dès qu'une alarme retentit dans la Maison des Secrets, Les Habitants n’ont que 15 secondes pour la trouver, la désactiver et ainsi faire remporter la somme de 200 euros à tous les Habitants. Aujourd'hui Maxence se veut bon élève et est prêt à tout pour renflouer les cagnottes de ses camarades.

