Secret story 2024 - L'amitié Maxence et Lou plus jamais comme avant

Depuis la réunification, la relation de Maxence et Lou n'est plus du tout la même. En effet, la Marseillaise garde ses distances avec le joueur qui s'affiche maintenant en couple avec Perrine. Cette situation semble toucher le candidat qui a vu son amitié fragilisée par la séparation des maisons. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 11 juin

En savoir plus sur Lou ou Maxence