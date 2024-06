Secret story 2024 - Le bal des secrets est ouvert

La Voix propose aux candidats de voyager dans le temps et de les transporter dans l'univers chic, glamour et sophistiqué de la régence anglaise. La Voix les convient à un bal placé sous le signe de l'élégance où ragots et potins seront de mises. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 4 juin