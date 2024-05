Secret story 2024 - Le choix du premier éliminé

Dès le réveil, Lou et Zoé se penchent sur une question fatidique : qui vont-ils éliminer ? Et c'est le nom de Bruno qui ressort... Elles pensent que Bruno est stratège et que son élimination peut déstabiliser tout le monde. Zoé, Maxence, Lou et Léo vont devoir choisir ce nom à l'unanimité. Extrait de la Secret Story 2024 – La quotidienne du 27 avril

