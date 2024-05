Secret story 2024 - Le clan des filles célèbre leur victoire

C'est le bain de la victoire ! Charlène et Justine, étant nommée cette semaine avec Zoé, sont revenues toutes les trois du SAS, en pensant avoir éliminé Lou. Les Habitantes profitent alors avec Francesca et Cassandra d'un petit bain nocturne pour fêter leur retour. Mais il faut toujours se méfier des apparences... Extrait de la Quotidienne du 18 mai 2024.

En savoir plus sur Zoé, Charlène ou Justine