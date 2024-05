Secret Story 2024 - Le Clin d'Œil de Nadège Lacroix & Mélanie Dedigama

C'est un retour tout en émotion qu'ont eu nos deux invitées de l'After Secret cette semaine. Nadège Lacroix, grande gagnante de la saison 6, et Mélanie Dedigama, finaliste de la saison 10, étaient de passage sur le plateau de l'After. L'occasion pour elles de revenir sur leur aventure. Elles nous partagent leurs meilleurs souvenirs, ce que Secret Story a changé dans leur vie, et même les candidats qu'elles préfèrent dans cette saison...

