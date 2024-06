Secret story 2024 - Le dernier plouf des nommés

Dans quelques heures, un des deux Habitants quittera la Maison. Pour ce dernier jour, Léo et Perrine profitent du soleil et de prémices de l'été pour se rafraîchir dans la piscine. Sur le titre "Bang Bang" du trio Ariana Grande, Nicki Minaj et Jessie J, nos deux nommés dansent de la tête et chantent. Rien de mieux pour décompresser avant un SAS.

