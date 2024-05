Secret story 2024 - Le double jeu de Kelyan et Cameron

À quelques minutes de l'annonce des nominations, Lou et Léo stressent... Ils ont peur que certains des Habitants se retournent contre eux et ne votent pas ce qu'ils ont promis. Lou et Léo ont raison d'avoir peur, car quelques habitants, dont Kelyan et Cameron, jouent un double jeu. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 2 mai

En savoir plus sur Kelyan