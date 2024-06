Secret story 2024 - Le duel des 2 meilleurs ennemis

Alexis et Lou ont été tout au long de l'aventure Secret Story 2024 "meilleurs ennemis". Le duel dans la Maison des Secrets est terminé, mais il est temps pour eux de s'affronter sur plusieurs duels pour voir lequel d'entre eux est le meilleur joueur ? Qui est le meilleur bluffeur et le meilleur joueur ?

