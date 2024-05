Secret story 2024 - Le grand retour du "freez"

Le jeu du freez fait son grand retour dans lma maison des secrets ! Au moindre mouvement, les candidats perdront 500 euros de leur cagnotte. Cameron et Lou, qui n'ont plus d'argent, en profite pour narguer les autres habitants. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 14 mai

En savoir plus sur Lou ou Cameron