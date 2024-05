Secret Story 2024 - Le jeu de la revanche des nommés

Chaque semaine, les nommés ont le pouvoir de prendre leur revanche. Aujourd'hui, Zoé, Cameron et Alexis doivent retirer le plus vite possible tous les élastiques d'une balle sans la voir. Le gagnant pourra révéler des images qu'il n'aurait jamais dû voir à l'Habitant de leur choix. Qui des trois nommés remportera le jeu de la revanche ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 24 mai

En savoir plus sur Zoé, Alexis ou Cameron