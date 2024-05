Secret Story 2024 - Le jeu des faux jumeaux a convaincu les Habitants

Kelyan en est persuadé, Léo et Lou se connaissent déjà avant. Mais Cassandra est certaine que Lou est née à Marseille et Léo à Toulouse. Le doute s'installe auprès des Habitants, car certaines réponses des faux jumeaux ne sont pas similaires. Les avis divergent et le mystère sur les deux Joueurs n'attend que d'être résolu.

En savoir plus sur Zoé, Lou, Cassandra ou Kelyan