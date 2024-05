Secret Story 2024 - Le "jeu du chou" organisé par la Voix

Vous connaissez bien la Voix maintenant et vous savez qu'elle est très joueuse. Elle profite du Téléphone Rouge pour les appeler et leur donner seulement des mots commençant par "chou". "Chou navet", "choupinette", "chabichou", les appels s'enchaînent et les Habitants ne comprennent vraiment pas le jeu de la Voix !