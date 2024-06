Secret story 2024 - Le jeu du TOP 4 : qui est le moins à l'écoute ?

À deux jours de la finale, la Voix a tenu à connaître comment les finalistes définissaient leur aventure. Sur la catégorie de l'Habitant le plus et le moins à l'écoute, le débat est lancé ! Après quelques discussions, c'est Léo qui est défini numéro 1, contre Lou qui se classe 4ème. Maxence et Alexis se classent respectivement en 2ème et 3ème position. Chacun s'explique, même si l'un d'entre eux n'est pas tout à fait d'accord avec ce résultat...

