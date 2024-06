Secret story 2024 - Le jour qui a tout fait basculer ?

Les 4 finalistes se remémorent des moments clés de l'aventure durant leur petit-déjeuner. Autour d'oeufs à la coque et mouillettes préparés par Lou, ils reparlent du jour où tout a basculé. Lorsque Kelyan et Alexis ont avoué leur trahison aux yeux de tous les Habitants cela a créé une véritable séparation dans la Maison et ils s'en souviennent très bien...

