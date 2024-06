Secret story 2024 - Le moyen mnémotechnique de Kelyan

Église, bateau... mais que signifient tous ses bruits qui passent dans la Maison aujourd'hui ? Juliette, Zoé et Kelyan sont en pleine réflexion et ce n'est pas difficile à retenir... Sauf pour Kelyan qui a un moment mnémotechnique pour retenir l'ordre des sons ! Est-ce un petit tips de doubleur ?

En savoir plus sur Zoé, Justine ou Kelyan