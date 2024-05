Secret story 2024 - Le nouveau tube de la saison : "Secret Story, c'est la famille !"

Cette soirée placée sous le signe de la bonne humeur fait du bien aux Habitants. Léo se sent beaucoup plus apaisé par rapport aux autres, même s'il n'oublie pas, il veut s'ouvrir aux autres. Les autres Habitants se retrouvent dans la cuisine et lancent le tube de la saison ? "Secret Story, c'est la famille". Face à l'ambiance festive, Léo ne réfléchit plus clans et les rejoint pour danser et profiter avec eux ! Serait-ce le début de la réunification ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 09 mai