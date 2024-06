Secret story 2024 - Le papa de Léo veut parler à Lou... sa fille !

A l'occasion de la fête des pères, la Voix a réservé une surprise à Léo. Par le biais du téléphone rouge, le jeune homme a pu avoir un appel de son papa. Un second coup de téléphone retentit dans la Maison, cette fois-ci, l'appel est destiné à Lou. Le père de Léo blagueur souhaite également parlé à sa fausse fille et la remercier d'avoir pris soin de Léo tout au long de l'aventure. Une petite pensée qui amuse beaucoup les faux jumeaux !

