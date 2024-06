Secret story 2024 - Le pouvoir des pièces, toujours un mystère pour les Habitants

Les Habitants continuent de chercher des pièces, sans savoir à quoi elles servent. Tandis que Kelyan cherche dans de nouveaux endroits qu'il n'avait jamais regardé auparavant, Léo partage sa démotivation pour en rechercher de nouveau après s'être fait voler ses 14 pièces. L'Habitant avait pourtant trouvé une cachette introuvable selon lui. Mais c'était sans compter le talent de nos voleurs hors-pairs et très discret, Perrine et Maxence !

En savoir plus sur Léo, Kelyan ou Maxence