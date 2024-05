Secret story 2024 - Le premier secret de la saison déjà découvert ?

Lou était déjà persuadée que Francesca et Charlène sont en couples. Après une ultime discussion avec les deux filles, Lou en est maintenant persuadée le secret de Charlène et Francesca est donc "Nous sommes en couples". Elle ne perd pas de temps pour partir buzzer ce secret ! Extrait de la Secret Story 2024 – La quotidienne du 26 avril

En savoir plus sur Lou, Charlène ou Francesca