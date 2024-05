Secret Story 2024 - Le retour de Lou dans la Maison des Secrets !

Il est temps pour Lou de faire son grand retour dans la Maison des Secrets, après avoir été cachée dans la Pièce secrète pendant 5 jours. Mais d'abord, la Voix réserve aux Habitants une vidéo qui retrace cette semaine haute en rebondissements, révélant à tous que Lou n'était en fait pas éliminée et qu'elle voyait tout ce qu'il se passait dans la Maison... Emotion, surprise et cris de joie retentissent dans la Maison ! Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 23 mai

