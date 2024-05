Secret Story 2024 - Le rôle décisif de Kelyan pour les prochaines nominations

Reboostés plus que jamais depuis leur retour du SAS, ce vendredi, Lou et Maxence souhaitent prendre leur revanche et frapper un grand coup. Avec l’aide de Kelyan, qui s’est récemment rapprocher du clan des « 4 élastiques », ce dernier pourrait bien jouer un rôle déterminant dans l’influence des votes. Serait-il prêt à duper son ami du début d’aventure, Alexis, en lui révélant de fausses informations sur l'orientation des votes du clan adverse ? Promesses sincères ou manipulations ? La stratégie n’a jamais été si présente à l’approche des prochaines nominations…

