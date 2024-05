Secret Story 2024 - Le secret de Justine fait tourner toutes les têtes des Habitants

Justine est en mission spéciale et tous les Habitants se posent des questions sur son attitude et son secret ! Tandis que Cassandra cuisine Justine, Lou et Léo sont sur une piste... Pour eux, Justine et Cassandra seraient liées par un même secret et seraient même sœurs ! Et la première Justine serait même leur troisième sœur qu'elles ont sacrifiées pour pouvoir intégrer l'aventure !

