Secret story 2024 - Le secret des voleurs de la Maison en danger !

Et si Perrine et Maxence étaient réellement les voleurs de pièces de la Maison ? Au fur et à mesure que leur enquête avance, Léo et Lou veulent en avoir le cœur net ! Ils sont maintenant persuadé que les pièces recoltées tout au long de l'aventure n'ont en réalité aucun pouvoir concernant la finale. La marseillaise encourage Léo à buzzer cette piste suite à la perte totale de sa cagnotte. Léo écoutera-il sa sœur de l'aventure?

