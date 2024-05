Secret Story 2024 - Le show matinal de Lou et Léo !

Nos deux faux jumeaux se sont levés du bon pied ce matin ! Dans la chambre verte, Lou et Léo nous ont offert un show digne des plus grands sur le titre de Rihanna "Don't stop the music" ! La chorégraphie est là, le lyp synch est parfait, l'énergie est partagée. Malgré leur nomination, les deux Habitants nous montrent qu'ils sont bien décidés à profiter de l'aventure quoiqu'il arrive !

