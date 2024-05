Secret story 2024 - Le souvenir de Perrine qui va vous rendre nostalgique

Justine et Perrine sont en pleine discussion nostalgique. En effet, quand Perrine lui demande quel serait le moment de sa vie qu'elle pourrait revivre si elle en avait l'occasion, l'Habitante lui répond une année en Chine, qu'elle voudrait revivre pour en profiter encore plus. Perrine répond à son tour une période de sa vie : une année au lycée qu'elle a partagé avec son frère. Plus précisément tous les moments de complicité entre eux : le matin au petit-déjeuner, le trajet, le soir en rentrant du lycée ensemble. Un moment que ceux qui ont des frères et sœurs connaissent très bien et dont on ne connaît pas la chance qu'on a de le vivre avant qu'il ne paraisse lointain...

