Secret story 2024 - Le talent plus trop caché de Justine !

La réputation de Justine n'est plus à faire en matière d'imitation. La Voix propose aux 4 finalistes un quiz : Questions pour un finalistes. Justine endosse donc le rôle de la présentatrice et prend cette mission très à coeur ! Pour le plus grand plaisir des Habitants

