Secret Story 2024 - Le téléphone rouge se joue des Habitants

Le Téléphone Rouge a fait son grand retour dans la Maison des Secrets avec, comme à son habitude, son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. Sommes d’argent, précieux indices, devinettes ou convocations dans la zone rouge, chaque Habitant veut arriver le premier pour décrocher le combiné. Mais certains joueurs ont pris la mauvaise habitude de camper devant, ce qui n'est pas du tout du goût de la Voix. Quel sera sa sentence pour Léo, Perrine Maxence et Kelyan ?

