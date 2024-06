Secret story 2024 - L'énigme : véritable casse-tête pour Lou !

L'enquête autour de l'énigme de la Voix s'intensifie. Munis d'un plan de la Maison, d'une règle et d'un stylo, les Habitants doivent désormais trouver puis assembler une suite de mots pour former une phrase bien précise. C'est cette phrase qui leur donnera l'accès à la fameuse pièce de la finale. Alexis étant le seul Habitant déjà qualifié, Lou en profite pour lui demander son avis...

