Secret story 2024 - Léo a-t-il fait le bon choix pour Lou ?

Le Téléphone Rouge vient annoncer une mauvaise nouvelle à Léo. Il a dû se délester de la moitié de sa cagnotte pour partager les 50% restants avec son binôme de l'aventure, Lou. Et il a décidé de lui donner 9 000 euros et de garder les 10 000 euros pour lui. Après avoir été confronté à ce dilemme, il doute de son choix et demande à Perrine et Maxence quel choix ils auraient fait. Sur le banc des nommés, il a joué le tout pour le tout en cas de départ vendredi.

En savoir plus sur Perrine, Léo ou Maxence