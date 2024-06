Secret story 2024 - Léo a trouvé son futur animal de compagnie

Depuis quelques semaines, une pigeonne a installé son nid dans l'arbre du jardin. Et elle a donné naissance à d'adorables pigeons qui attirent l'attention des Habitants. Léo est complètement gaga et passe son temps à regarder le nid. Le nommé profite peut-être de ses derniers instants avec cette portée...

