Secret story 2024 - Léo buzze le secret de Maxence et Perrine !

Après plusieurs semaines à avoir réussi à protéger leur secret, Maxence et Perrine sont plus en danger que jamais. En effet, après avoir mené l'enquête avec son acolyte, Lou, Léo déclenche l'alarme des secrets et buzz l'intitulé exacte de celui-ci ! Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 11 juin

