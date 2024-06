Secret story 2024 - Léo est fier de son jeu !

Les nominations approchent et 4 Habitants sont nommés, dont Justine. Avec Léo, ils partagent ensemble leur riche aventure dont ils sont tous les deux très fiers. Léo partage même la possibilité de se sacrifier pour sauver quelqu'un d'autre, tant les liens qu'il a tissés au cours de l'aventure sont forts. Rester fidèle à ses valeurs et partir la tête haute, telle est sa devise !

En savoir plus sur Léo ou Justine