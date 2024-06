Secret story 2024 - Léo et Charlène, une nouvelle amitié en vue ?

Léo et Maxence profitent d'un moment tous les deux dans la Maison rose pour se reposer. Léo se confie à Maxence et lui dit qu'il découvre une toute nouvelle Charlène. Sa séparation avec Francesca la fait s'ouvrir aux autres et il trouve ça très agréable. Il la trouve même drôle, et ça l'étonne beaucoup, elle qui est si réservée aux côtés de Francesca.

