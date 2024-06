Secret story 2024 - Léo et Lou, les pros des escape games

Léo et Lou sont des fans d'escape games et ils prennent donc un malin plaisir à résoudre les énigmes que leur donne la Voix. En dehors de l'aventure, ils ont déjà des vraies âmes d'enquêteurs et c'est presque un sport pour eux ! Les faux-jumeaux se ressemblent sur beaucoup d'aspects et c'est encore un point commun qui relie les deux Joueurs dans la Maison des Secrets.

