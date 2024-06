Secret story 2024 - Léo et Lou persuadés d'avoir l'autre partie du secret de Kelyan

A la suite de l'obtention d'un indice, Maxence qui pensait avoir trouvé le secret de Kelyan avait déclenché l'alarme des secrets. Mais durant la révélation, Kelyan a confirmé que Maxence n'avait trouvé que la moitié de intitulé. Léo et Lou pense être sur la bonne piste. Mais à cause de sa banque route, seul Léo est prêt à buzzer !

