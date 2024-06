Secret story 2024 - Léo et Maxence adressent un message plein d'émotions à Perrine

Perrine étant nommée cette semaine, les Habitants lui ont réservé un quelques mots. Et ce sont ceux de ces alliés de l'aventure qui l'ont marqué. Pour Léo, c'est une belle amitié qui s'est crée, et qui se poursuivre à l'extérieur. Maxence, lui, partage toute son admiration pour la personne qu'elle est, et son côté joueur. Des liens forts et intenses se sont tissés entre eux ces derniers jours, mais c'est toujours avec discrétion qu'il lui partage toute son admiration...

