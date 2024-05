Secret story 2024 - Léo et Maxime s'inventent un secret

Alors que la maison est persuadée que Léo et Lou ne sont pas frères et sœurs, le jeune homme tente de brouiller les pistes en se rapprochant de Maxime. C'est l'occasion rêvée pour Lou de faire croire aux autre habitants que les deux hommes se connaissent et qu'ils essayent en fait de cacher leur couple. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 29 avril

En savoir plus sur Maxime ou Léo