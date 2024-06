Secret story 2024 - Léo et Perrine fiers de leur parcours ensemble

Ils étaient 4 Habitants face à 11 autres en début d'aventure, ils sont désormais 5 face à 3 Habitants. Léo et Perrine profitent de cette soirée bal pour faire le point sur leur aventure. Ils réalisent qu'ils reviennent de loin, mais y sont arrivés ensemble. Et surtout, ils ne regrettent rien et sont fiers de leur parcours. Plus que deux semaines à tenir pour tenter d'aller au bout de l'aventure, direction la finale... ensemble ?

