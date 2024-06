Secret Story 2024 - Léo jaloux ? Il le fait savoir à Lou et Maxence

La Voix confie une mission à Maxence et Lou : reproduire le plus possible leur check dans différentes pièces de la Maison pendant 1 heure. Léo, en contre mission, se fait passer pour l'ami jaloux et demande à ses binômes d'inviter un nouveau check avec lui. Mais la création du check devient quelque peu chaotique...

En savoir plus sur Lou, Léo ou Maxence