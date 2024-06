Secret story 2024 - Léo, le Pierre Richard de la Maison

Léo n'en loupe pas une. Ce matin, il est tombé dans la piscine à boules et Lou ne s'en remet pas ! Elle a un fou rire incontrôlable en repensant à la chute de son faux-jumeau et lui fait remarquer que ce n'est pas la première fois qu'il chute dans la piscine... Le cass-cou de la maison fait rire tout le monde pour le plus grand bonheur de la Voix.

